Ce lundi, nous avons pu inter­viewer Caroline Garcia. Un entre­tien réalisé pour l’édi­tion du numéro 83 du maga­zine We Love Tennis qui sortira début décembre.

Nous en avons profité pour lui demander si elle cher­chait un coach pour l’année prochaine.

« Oui, nous cher­chons un coach. Après c’est vrai aussi que je me connais mieux que par le passé donc ce n’est pas pareil que lorsque j’étais plus jeune. Il y a une équipe qui existe et donc il devra pouvoir s’y insérer. Pour l’ins­tant, je n’ai pas eu le moment d’y penser vrai­ment car les choses se sont enchai­nées mais nous avons la volonté de trouver quel­qu’un pour la saison qui y arrive », a répondu la Française.