Titrée lors du Masters 2022, Caroline Garcia n’a pas réussi à se quali­fier pour l’édi­tion 2023 qui se dérou­lera à Cancun du 29 octobre au 5 novembre. En revanche, elle a décroché son ticket pour le « Masters bis », qui réunira les meilleurs joueuses non‐qualifiées pour les WTA Finals du 24 au 29 octobre à Zhuhai en Chine pour le Trophée Élite.

Invitée de l’émission Stephen Time sur RMC Sport, où elle a fait une confi­dence curieuse sur la nour­ri­ture asia­tique, la Française s’est exprimée sur cette déception.

« Ça fait plusieurs semaines que je sais que je n’al­lais pas me quali­fier pour le Masters cette année. Par rapport aux derniers résul­tats, on va dire que c’est logique. Même si je l’avais dans un coin de ma tête, je savais qu’il fallait que j’ob­tienne des résul­tats extra­or­di­naires et qu’en sortant au premier tour de l’US Open, cela s’an­non­çait très compliqué. Quand j’ai lu que j’étais offi­ciel­le­ment hors course pour Cancun, cela m’a fait un peu mal. Je voulais essayer de défendre mon titre. Mon objectif est de revenir l’année prochaine. Au clas­se­ment à la Race, je suis quand même 19e ou 20e (21e en temps réel, ndlr). Généralement, les deux clas­se­ment sont équi­va­lents en fin d’année donc je sais plus ou moins où je me trou­verai en fin d’année. Ça peut changer de quelques places en fonc­tion du résultat au Trophée Élite à Zhuhai. Ce n’est pas ce que je voulais mais plus tôt dans la journée, j’ai été offi­ciel­le­ment quali­fiée pour ce Masters là, et mon compa­gnon m’a dit : ‘Bon, au final, ce n’est pas si mal que ça pour une année que tu jugeais terrible.’ »