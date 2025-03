Si Caroline Garcia assure qu’elle va beau­coup mieux depuis qu’elle a décidé de stopper préma­tu­ré­ment sa saison 2024 suite à une forme de burn out, ses perfor­mances sur le court restent insuf­fi­santes et une sortie du top 100 mondial n’est clai­re­ment pas à exclure alors qu’elle doit défendre un quart de finale à Miami la semaine prochaine.

Récemment inter­rogée par le site The National News, l’ac­tuelle 71e joueuse mondiale semble déjà préparer le terrain concer­nant une poten­tielle fin de carrière.

« Je pense que je réussis beau­coup mieux à conci­lier ma vie de tennis avec le plaisir de faire d’autres choses. Parfois, on le fait depuis telle­ment d’années que je me perds un peu dans la raison pour laquelle je voulais le faire et j’oublie aussi ce que j’ai déjà accompli dans ma carrière. Parfois, on a juste envie de concourir pour le titre, et pour le grand titre, mais peut‐être que tout le monde n’en gagnera pas un, c’est évident. C’est diffi­cile, c’est un parcours ardu et j’ai dû travailler petit à petit pour être déjà fière de ma carrière. C’est un travail en cours mais c’est beau­coup mieux et si je devais arrêter demain, je serai fière de ma carrière. »