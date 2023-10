Tenante du titre, Caroline Garcia ne fait pas partie des huit joueuses quali­fiées pour le Masters féminin 2023, qui aura lieu du 29 octobre au 5 novembre à Cancun, au Mexique. Actuelle 10e joueuse mondial, la Française va donc perdre… 1375 points à l’issue du tournoi.

Après sa défaite en trois sets contre Iga Swiatek en quarts de finale du WTA 1000 de Pékin, elle a expliqué comment elle voulait aborder cette fin de saison à venir.

« Le but sur ces derniers tour­nois de la saison, c’est de donner le maximum, d’être compé­ti­tive et d’es­sayer de jouer mon jeu, d’être dans mon iden­tité et de donner le maximum match après match, semaine après semaine. Aller cher­cher ce que je peux aller cher­cher afin de prendre de la confiance et de l’énergie pour la prépa­ra­tion foncière, et le début de la saison prochaine. »