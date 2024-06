Épanouie dans sa vie person­nelle, Caroline Garcia a rechargé les batte­ries et soigner son épaule avant Wimbledon (1er au 14 juillet), où elle se rendra sans avoir pu disputer de tournoi de préparation.

« Chaque nuage a une lueur d’es­poir. Quitter Roland‐Garros aussi tôt et devoir prendre un peu de temps hors du tennis pour aider mon épaule à se remettre a été assez déce­vant, mais quand même, grâce aux choses qui ne se sont pas passées exac­te­ment comme je le voulais du côté du tennis, au cours des deux dernières semaines, j’ai pu : me fiancer, assister à un mariage inou­bliable, rester en forme et m’en­traîner quelques jours au paradis, avec de merveilleuses randon­nées et des pique‐niques sur un lac à couper le souffle, profiter d’un temps de qualité avec ma famille et bien plus encore. Cela nous rappelle que même lorsque les choses ne se déroulent pas exac­te­ment comme vous l’aviez prévu ou souhaité, vous pouvez toujours être heureux, profiter de la vie et trouver des occa­sions de décou­vrir et d’ap­prendre de nouvelles choses. Il est temps de refaire les valises ! Je suis prête pour Wimbledon »