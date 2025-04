« Caro était gênée par son dos mais à un moment donné, on doit se poser la ques­tion : quel est mon seuil de douleur et quelle est ma capa­cité à dépasser cette douleur quand il n’y a pas de risque d’ag­gra­va­tion ? Qu’est‐ce que l’équipe de France repré­sente ? », a lâché le capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, après la dernière défaite des Bleues.

Si elle n’a pas pu jouer en simple avec l’équipe de France, Caroline Garcia a par la suite déclaré forfait pour le WTA 250 de Rouen et ainsi prouvé qu’elle était réel­le­ment diminué. Dans des propos relayés par L’Equipe, la joueuse de 31 ans s’est expliquée.

« J’avais envie de jouer, je n’étais pas venue à Vilnius pour être sur le banc. J’ai partagé mes doutes et mes sensa­tions à Julien car je ne me sentais pas capable de jouer un simple ou un double, en tout cas au début. J’ai fait plus de dix ans de Fed Cup, j’y ai souvent laissé une partie du corps. Là, c’était impos­sible, je ne voyais pas comment aider l’équipe. Je peux comprendre la frus­tra­tion de Julien. Ce sont les aléas du sport. »