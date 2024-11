En pleine prépa­ra­tion de l’année 2025, après avoir mis un terme dès septembre dernier à une saison 2024 compli­quée, Caroline Garcia a fait part de son nouvel état d’es­prit dans un long message posté sur les réseaux sociaux.

Que l’aventure commence.



« Dans un mois à peine, si tout se passe bien, je retour­nerai sur les courts à l’Open d’Australie. Ce n’est pas juste un retour à la compé­ti­tion, c’est une confron­ta­tion person­nelle. Chaque jour, je travaille dur, je me pousse à être prête physi­que­ment et menta­le­ment. La plupart du temps, je trouve de la joie dans ce processus, mais il y a des moments où les doutes s’installent : la peur de l’échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces pensées peuvent être acca­blantes, mais j’ai compris que le véri­table échec serait de leur céder, de les laisser me définir (…) Je ne veux plus que gagner un Grand Chelem ou revenir dans le top 5 soient mes objec­tifs. Je veux que ces réus­sites soient la consé­quence : le résultat d’être heureuse, de travailler dur et de m’améliorer conti­nuel­le­ment en tant que joueuse et en tant que personne. L’objectif n’est plus la desti­na­tion, mais d’embrasser le voyage, avec tous ses défis et sa beauté. La victoire doit être une consé­quence, pas une fin en soi. Je veux le faire, non pas pour les trophées, ni pour les clas­se­ments ou les attentes et les rêves de mon entou­rage, mais pour la personne que je devien­drai à travers ce processus… »