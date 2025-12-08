Après avoir annoncé qu’elle avait refusé un chèque de 270 000 dollars de la part d’une société de paris spor­tifs qui voulait spon­so­riser son podcast, « The Tennis Insider Club », Caroline Garcia a expliqué sa déci­sion à L’Equipe.

« Quand on a vu le montant, c’est sûr qu’on a hallu­ciné. J’ai la chance que mes résul­tats spor­tifs m’aient permis d’avoir une sécu­rité finan­cière. On n’a pas commencé le podcast en se disant qu’on allait gagner des milliers et des milliers d’euros. C’est sûr que, quand tu arrêtes ta carrière, entre ce que tu gagnais avant et ce que tu peux gagner après, il n’y a pas le même nombre de zéros donc tu peux te poser des ques­tions. Mais on a envie de voir les choses sur le long terme, d’être alignés sur nos valeurs et d’avoir le respect du circuit. Sur Instagram, des joueurs et des joueuses ont commenté ou liké ma publi­ca­tion. Pour nous, le plus impor­tant, c’est que notre plate­forme soit respectée, que les joueurs et les joueuses se sentent à l’aise pour venir et parler avec honnê­teté, sans juge­ment, sur tous les sujets. La haine des réseaux qui vient souvent des parieurs toxiques est un sujet dont on doit parler. »