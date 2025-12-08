Après avoir annoncé qu’elle avait refusé un chèque de 270 000 dollars de la part d’une société de paris sportifs qui voulait sponsoriser son podcast, « The Tennis Insider Club », Caroline Garcia a expliqué sa décision à L’Equipe.
« Quand on a vu le montant, c’est sûr qu’on a halluciné. J’ai la chance que mes résultats sportifs m’aient permis d’avoir une sécurité financière. On n’a pas commencé le podcast en se disant qu’on allait gagner des milliers et des milliers d’euros. C’est sûr que, quand tu arrêtes ta carrière, entre ce que tu gagnais avant et ce que tu peux gagner après, il n’y a pas le même nombre de zéros donc tu peux te poser des questions. Mais on a envie de voir les choses sur le long terme, d’être alignés sur nos valeurs et d’avoir le respect du circuit. Sur Instagram, des joueurs et des joueuses ont commenté ou liké ma publication. Pour nous, le plus important, c’est que notre plateforme soit respectée, que les joueurs et les joueuses se sentent à l’aise pour venir et parler avec honnêteté, sans jugement, sur tous les sujets. La haine des réseaux qui vient souvent des parieurs toxiques est un sujet dont on doit parler. »
