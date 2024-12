Après une saison 2024 très compli­quée à tous points de vue, Caroline Garcia a décidé de faire le bilan et de s’ex­primer chez nos confrères de L’Équipe. Et lors­qu’on lui a demandé si elle avait failli mettre un terme à sa carrière après cette année galère, voici sa réponse.

« Je me suis posé la ques­tion. Parce que je ne suppor­tais plus rien. À la fin de chaque match, victoire ou défaite, j’étais juste soulagée. Je ne savais plus pour­quoi je jouais. J’étais obsédée par le clas­se­ment, d’ailleurs j’ai fait une erreur en prenant des anti‐inflammatoires trop long­temps pour mon épaule… Mes titres en Masters 1000, en Grand Chelem de double et au Masters, tout ça n’exis­tait pas : je ne voyais que le fait que je n’avais pas gagné de Grand Chelem (en simple). À l’Open d’Australie (2023, battue en huitièmes de finale), chaque match était un cauchemar. J’avais une atti­tude de merde, j’étais mauvaise avec mon équipe… Je détes­tais la personne que je deve­nais. Ça m’épui­sait. J’en perdais presque les valeurs de qui je suis. C’était invivable. »