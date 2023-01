Élue cham­pionne des cham­pionnes par nos confrères de L’Équipe, Caroline Garcia s’est un peu plus dévoilée dans une très belle inter­view où elle révèle qu’elle a souf­fert de crises de boulimie au cours de sa carrière. Extraits.

« Chacun est diffé­rent. Certains ne vont plus manger, moi c’était l’in­verse : je me réfu­giais dans la nour­ri­ture. C’était des moments de crise. Tu te sens telle­ment vide, telle­ment triste, que tu as besoin de te remplir. C’était la détresse de ne pas réussir à faire ce que je voulais sur le court, ne plus gagner et souf­frir physi­que­ment. Manger m’apai­sait pendant quelques minutes. On sait tous que ça ne dure pas, mais… C’était une échap­pa­toire. C’est incon­trô­lable. Quand tu es seule, c’est plus dur à contrôler. Et dans le tennis, on passe pas mal de temps seule dans sa chambre. C’est souvent comme ça que c’est arrivé. Après, j’ai commencé à en parler, à mes proches, à des amis, à mes parents. Tu commences à comprendre. Tu réalises que si ça t’ar­rive, ce n’est pas la fin du monde. Parfois, c’est simple­ment la fatigue qui fait que ton corps a besoin de sucre. Ça ne va pas changer ta vie non plus. Parfois, c’était inex­pli­cable. J’avais besoin de me remplir pour compenser la défaite et la souffrance. »