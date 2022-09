Après avoir réalisé un été splen­dide syno­nyme de succès, de sourires, et de plaisir, Caroline Garcia a donc fait la tournée des médias en France avant de s’en­voler pour Tokyo où l’on espère qu’elle va conti­nuer sur le même rythme main­te­nant qu’elle est à nouveau dans le top 10 mondial.

En revanche, on est assez peiné qu’elle ait remis le débat autour de son père sur le devant de la scène, d’au­tant que les propos sont assez durs.

Caroline parle d’un manque de respect.

Or, il nous semple que si son père a été critiqué sur certains de ses choix tech­niques et tactiques, personne n’a remis en cause son enga­ge­ment, et le fait qu’il soit parvenu effec­ti­ve­ment à amener Caroline à la 4ème place mondiale.

Le souci au final n’est pas le papa de Caroline mais le poten­tiel incroyable que possé­dait et possède encore la Lyonnaise.

Après avoir fait le tour des coachs que l’on connait sur le tour, tous sont unanimes : Garcia est unique, possède un bras de fou et un physique de « malade ».

Personne n’a donc manqué de respect à son père, mais tout le monde voulait que Caro’ aille le plus haut possible.

Maintenant qu’elle s’est remise en selle, avec d’ailleurs son père bien présent, relancer cette petite polé­mique n’est pas utile car plus d’ac­tua­lité et cela pour­rait, à terme, s’avérer contre productif.