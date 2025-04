Difficile de savoir exac­te­ment ce qui est arrivé à Francesca Jones, opposée ce mardi à Julia Riera au premier tour du WTA 250 de Bogota, en Colombie.

Mais la joueuse britan­nique, classée 129e au clas­se­ment WTA, a dû être évacuée du court en chaise roulante après s’être effon­drée suite à une tenta­tive de service dans le quatrième point du huitième jeu du troi­sième set.

Fran Jones collapsed on court in Bogota and had to retire. Really scary to see, my prayers are with her 🙏 pic.twitter.com/P5ktrDf4Ep