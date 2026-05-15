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Ceci n’est pas une blague : Raducanu vire encore un coach pour retourner à la case départ

Par
Thomas S
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Les scéna­ristes de Game of Thrones et Breaking Bad peuvent aller se rhabiller après le feuilleton de cinq ans que vient de nous offrir Emma Raducanu depuis son fameux sacre à l’US Open en 2021.

Quelques semaines après avoir décidé de retra­vailler avec Mark Petchey, avec qui elle avait déjà colla­boré avant l’ar­rivée de Francisco Roig, désor­mais coach de Swiatek, la joueuse britan­nique a fina­le­ment décidé de boucler la boucle en rappe­lant celui avec qui tout a commencé : Andrew Richardson, licencié de manière incom­pré­hen­sible après le titre à Flushing Meadows. 

Depuis, Raducanu, son père et son agent ont utilisé pas moins de sept entraî­neurs diffé­rents pour un résultat sans appel : aucun titre en cinq ans et seule­ment une finale disputée. 

Espérons donc que ce retour à la maison et à la raison soit enfin béné­fique pour l’ac­tuelle 30e joueuse mondiale, qui n’a jamais retrouvé cette insou­ciance et ce plaisir des premiers jours. 

Publié le vendredi 15 mai 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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