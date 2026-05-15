Les scéna­ristes de Game of Thrones et Breaking Bad peuvent aller se rhabiller après le feuilleton de cinq ans que vient de nous offrir Emma Raducanu depuis son fameux sacre à l’US Open en 2021.

Quelques semaines après avoir décidé de retra­vailler avec Mark Petchey, avec qui elle avait déjà colla­boré avant l’ar­rivée de Francisco Roig, désor­mais coach de Swiatek, la joueuse britan­nique a fina­le­ment décidé de boucler la boucle en rappe­lant celui avec qui tout a commencé : Andrew Richardson, licencié de manière incom­pré­hen­sible après le titre à Flushing Meadows.

Depuis, Raducanu, son père et son agent ont utilisé pas moins de sept entraî­neurs diffé­rents pour un résultat sans appel : aucun titre en cinq ans et seule­ment une finale disputée.

There is no doubt that Emma Raducanu made a mistake when Andrew Richardson was sacked imme­dia­tely after the US Open win.



That wrong has, 5 years later, been righted – and the calming presence of « Flex » could be a huge boon for her this summer.https://t.co/tls9wMFgNc — James Gray (@jamesgraysport) May 15, 2026

Espérons donc que ce retour à la maison et à la raison soit enfin béné­fique pour l’ac­tuelle 30e joueuse mondiale, qui n’a jamais retrouvé cette insou­ciance et ce plaisir des premiers jours.