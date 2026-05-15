Les scénaristes de Game of Thrones et Breaking Bad peuvent aller se rhabiller après le feuilleton de cinq ans que vient de nous offrir Emma Raducanu depuis son fameux sacre à l’US Open en 2021.
Quelques semaines après avoir décidé de retravailler avec Mark Petchey, avec qui elle avait déjà collaboré avant l’arrivée de Francisco Roig, désormais coach de Swiatek, la joueuse britannique a finalement décidé de boucler la boucle en rappelant celui avec qui tout a commencé : Andrew Richardson, licencié de manière incompréhensible après le titre à Flushing Meadows.
Depuis, Raducanu, son père et son agent ont utilisé pas moins de sept entraîneurs différents pour un résultat sans appel : aucun titre en cinq ans et seulement une finale disputée.
There is no doubt that Emma Raducanu made a mistake when Andrew Richardson was sacked immediately after the US Open win.— James Gray (@jamesgraysport) May 15, 2026
That wrong has, 5 years later, been righted – and the calming presence of « Flex » could be a huge boon for her this summer.https://t.co/tls9wMFgNc
Espérons donc que ce retour à la maison et à la raison soit enfin bénéfique pour l’actuelle 30e joueuse mondiale, qui n’a jamais retrouvé cette insouciance et ce plaisir des premiers jours.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 15:15