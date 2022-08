C’est officiel, Serena Williams va prendre se retraite : « Il arrive un moment dans la vie où l’on doit décider de prendre une autre direction »

Alors qu’elle vient juste de remporter son premier match depuis plus d’un an, ce lundi au premier tour du WTA 1000 de Toronto, Serena Williams, qui est en une du nouveau maga­zine Vogue, a publié un message sur son compte Instagram dans lequel elle annonce qu’elle prendra bien sa retraite au cours de cette saison 2022 sans pour autant dévoiler une date précise.

« Il arrive un moment dans la vie où l’on doit décider de prendre une autre direc­tion. Ce moment est toujours diffi­cile quand on aime tant quelque chose. Mon Dieu, j’aime le tennis. Mais main­te­nant, le compte à rebours a commencé. Je dois me concen­trer sur mon rôle de maman, mes objec­tifs spiri­tuels et enfin décou­vrir une Serena diffé­rente, mais tout aussi exci­tante. Je vais savourer ces quelques semaines à venir. »

Si tous les signaux indiquent qu’elle devrait s’ar­rêter après l’US Open (du 29 août au 11 septembre), l’Américaine a donc pour le moment décidé d’en­tre­tenir un certain suspense sur le timing exact de son grand départ du tennis professionnel.