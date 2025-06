Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams, consi­dère que l’édi­tion 2025 de Wimbledon est très ouverte dans le tableau féminin. Une analyse un peu périlleuse si on tient compte par exemple de la forme d’Aryna Sabalenka.

L’avenir nous dira si le mythique entraî­neur améri­cain a raison mais il prend de vrais risques.

Wimbledon this year for the ladies is the most wide open in years. No clear favo­rite. No real proven. Playing style/movement/ serve are more Seen on the Green. Many can win and major upsets are on the table because at least 25 players are Able. @CocoGauff @JessicaPeg @SabalenkaA