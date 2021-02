Au delà des résul­tats des tests, la res­pon­sa­bi­li­té de ten­nis Australia est aus­si de pou­voir clore les tour­nois pro­gram­més. Comme en plus la pluie est annon­cée pour ven­dre­di, les choses semblent se com­pli­quer même s’il existe une pos­si­bi­li­té d’u­ti­li­ser les 11 cours cou­verts dis­po­nibles sur le site.

Tennis Australia s’est donc rap­pro­ché de l’ATP et la WTA pour évo­quer un pos­sible chan­ge­ment de for­mat excep­tion­nel pour que les ren­contres soient plus courtes. On pense notam­ment au super tie‐break, etc..

Enfin, il est aus­si pos­sible que des joueurs doivent faire deux matchs sur une même jour­née, ce qui arrive très rare­ment sur le circuit.

L’idée est bien de bou­cler toutes les épreuves pour dimanche afin que l’Open d’Australie puisse débu­ter comme pré­vu le lundi.