L’ancien joueur russe, demi‐finaliste à Roland‐Garros a été inter­rogé sur le style de tennis déve­loppé par Aryna chez nos confrères de Championnat.

« Sabalenka joue un tennis plus proche du tennis masculin. Je me souviens que mon capi­taine de Coupe Davis, Shamil Anvyarovich Tarpischev avait été « condamné » à une amende pour avoir expliqué que les Soeurs Williams jouaient comme des hommes. A l’époque, je pensait que c’était un compli­ment, pas une insulte. Elles jouaient à un niveau inégalé avec notam­ment des services frôlant les 200 km/h. Je pense que Sabalenka possède les mêmes atouts : des services précis, un revers agressif et une confiance en elle immense. C’est pour­quoi elle est de loin la meilleure aujourd’hui »