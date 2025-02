Récemment de passage chez nos confrères de We Are Tennis pour une inter­view, Chris Evert est notam­ment revenue sur la période où elle souf­frait d’un cancer des ovaires en même temps que sa grande rivale, Martina Navratilova, elle aussi guérie suite à un cancer de la gorge. Une impro­bable coincidence.

« Si je voulais être dans les tran­chées avec quel­qu’un, ce serait Martina (rires). Nous étions ensemble dans les tran­chées, nous nous rappro­chions l’une de l’autre en nous regar­dant et en nous deman­dant comment cela pouvait arriver. Nous avons eu le cancer en même temps. C’était un timing incroyable. Nous subis­sions tous les deux une chimio­thé­rapie et une radio­thé­rapie, tout cela en même temps. Vous savez, je pense que le fait d’avoir quel­qu’un d’aussi proche de moi avec qui partager cette expé­rience a été vrai­ment éclai­rant, éclai­rant et cathar­tique. Mais c’était un article très positif sur quelque chose de très trau­ma­ti­sant et de mauvais. »