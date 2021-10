Observatrice chevronnée du tennis et du tennis féminin en parti­cu­lier où elle a sévi avec succès, Chris Evert n’a pas tardé à réagir suite à la décon­venue inat­tendue d’Emma Raducanu.

Dans un tweet, Chris Evert évoque l’idée qu’il faille faire preuve de patience, que malgré sa défaite la Brittanique a eu une très bonne attitude.

Qu’au final c’est une bonne leçon au bon sens du terme, une étape pour apprendre son rôle de championne.

Good lesson for @EmmaRaducanu to learn to pace herself a little better. She has a great atti­tude and we must remember this is all new to her !