En qualité de consul­tante pour TNT Sports, Chris Evert a accepté de dési­gner la plus grande joueuse de l’his­toire du tennis, selon elle. Si l’an­cienne numéro un mondiale a loué les qualités de nombreuses légendes de la petite balle jaune, notam­ment sa plus grande rivale, Martina Navratilova, l’heu­reuse élue est Serena Williams.

« Le numéro cinq serait Billie Jean King. Polyvalence, service et volée. Elle pouvait frapper des coups au sol, elle jouait égale­ment sur tout le terrain et elle a remporté de nombreux titres. La quatrième serait Margaret Court. Elle a gagné plus de tour­nois majeurs que n’im­porte qui d’autre et elle avait, surtout sur le gazon, un jeu très dyna­mique. Numéro trois, Steffi Graf, elle a gagné les Jeux olym­piques et tous les tour­nois majeurs en une année. Le numéro deux serait Martina Navratilova parce qu’elle a gagné plus de tour­nois que n’im­porte quelle autre joueuse, et qu’elle a aussi gagné en simple, en double et en double mixte, et qu’elle avait donc toutes les cartes en main. Pour moi, la meilleure joueuse de tous les temps serait Serena Williams, parce que je pense qu’elle est la meilleure joueuse de tennis et la meilleure athlète que j’ai vue dans ce sport », a souligné la lauréate en Grand Chelem à 18 reprises, dans des propos relayés par The Tennis Gazette.