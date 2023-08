Alors que l’Arabie Saoudite a déjà rapa­trié l’or­ga­ni­sa­tion des prochaines éditions du Masters Next Gen, plusieurs rumeurs sérieuses estiment que ce sont bientôt au tour des WTA Finals d’être délo­ca­li­sées dans ce pays où les femmes ne béné­fi­cient clai­re­ment pas du même droit que les hommes.

Si plusieurs joueuses se sont pronon­cées en faveur de cette poten­tielle orga­ni­sa­tion dans la pénin­sule arabique en raison notam­ment des gains finan­ciers très impor­tants, l’an­cienne numéro 1 mondiale, Chris Evert, a exhorté les joueuses à passer leur chemin en évoquant notam­ment l’hé­ri­tage de la WTA.

« Je préfé­re­rais que la WTA n’aille pas en Arabie saou­dite. Il est évident qu’ils ont des problèmes de droits de l’homme et tout le reste, juste la façon dont ils traitent les femmes. Je serais contre. Mais je n’ai pas de droit de vote. (…) La WTA est syno­nyme d’égalité. Nous avons été des leaders et des modèles dans le sport féminin. Nous avons pris des déci­sions au cours des 50 dernières années avec inté­grité et dignité. Nous avons donné du pouvoir aux femmes… Prenez moins d’argent et faites ce qu’il faut. »