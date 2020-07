À bientôt 39 ans, Serena Williams est toujours en quête de son 24e Grand Chelem, qui lui ferait égaler le record de Margaret Court. Rappelons que l’Américaine reste sur quatre finales perdues en Majeurs. Pour Chris Evert, le confinement et l’arrêt des compétitions pourrait bénéficier à Serena pour aller chercher ce record : « Je pense qu’elle aura une nouvelle perspective et une nouvelle approche. Quand elle reviendra et jouera, je pense qu’elle pourra tirer profit de cette période sans compétition. » La première occasion pour Serena Williams de tenter une nouvelle fois d’égaler le record de Margaret Court sera l’US Open, qui doit se tenir à huis clos à partir du 31 août.