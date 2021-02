Iga Świątek ne finit pas d’im­pres­sion­ner à 19 ans. Vainqueure de son deuxième titre en car­rière à Adelaide, la Polonaise a réa­li­sé un match plein en finale, rem­por­té en à peine plus d’une heure sur le score de 6–2 6–2 face à la Suisse tête de série numé­ro 2 Belinda Bencic. La jeune joueuse, 18e mon­diale et vain­queure de Roland Garros en octobre der­nier, n’a pas lais­sé insen­sible celle consi­dé­rée comme l’une des plus grandes joueuses de l’his­toire : Chris Evert.

Dans un tweet, l’Américaine n’en reve­nait pas des sta­tis­tiques de Swiatek sur cette finale, à savoir 22 coups gagnants pour seule­ment 6 fautes directes.