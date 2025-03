La joueuse russe va donc devenir une citoyenne australienne.

Une forme d’abou­tis­se­ment pour Daria qui a toujours clai­re­ment signifié qu’elle n’était pas vrai­ment derrière son pays d’ori­gine concer­nant notam­ment les conflits engagés par les troupes de Poutine.

Son choix a forcé­ment suscité quelques réac­tions, la plus enthou­siaste est Chris Evert qui l’a féli­cité sur les réseaux.

‘Cela fait chaud au cœur ! Libre d’être qui vous êtes dans un pays merveilleux… Je suis très heureusUe pour vous ❤️’, une façon aussi de se prononcer au sujet du conflit entre la Russie et l’Ukraine

Quand à l’idée que l’Australie est un pays merveilleux, on est plus circons­pect surtout quand on a vu ce que le gouver­ne­ment avait mis en place en période covid.