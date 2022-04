Victime d’une grosse dépres­sion l’année passée et chahutée par un spec­ta­teur lors du tournoi d’Indian Wells, Naomi Osaka doit abso­lu­ment apprendre à vivre avec les critiques selon la légende Chris Evert, consul­tante pour Eurosport.

« Il ne s’agit pas seule­ment de jouer un match sur le court, mais aussi de tout ce qui l’ac­com­pagne. C’est un combat pour elle et je pense qu’elle est sensible et vulné­rable. Il faut avoir la peau dure, c’est la réalité et ce n’est pas une critique. Si vous n’avez pas la peau dure, vous pouvez la déve­lopper parce que vous devez comprendre que si vous avez autant de succès, vous êtes à la vue de tout le monde qui peut vous juger et parler de vous. Il y a beau­coup de gens qui ne sont pas heureux dans leur propre vie. Alors, ils s’im­miscent dans la vie des autres en donnant leur avis et en expri­mant leur négativité. »