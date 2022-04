Après avoir évoqué les cas de Rafael Nadal, ou de Naomi Osaka, l’an­cienne numéro 1 mondiale Chris Evert a abordé la situa­tion d’Emma Raducanu. Sur Eurosport, l’Américaine a pris la défense d’une joueuse sous le feu des critiques après un début de saison déce­vant (91e à la Race) : « Être une super­star en Angleterre est très diffi­cile. C’est encore plus diffi­cile que d’être une super­star en Amérique, où il y a telle­ment plus d’ath­lètes dans d’autres sports. Je pense simple­ment qu’avec les tabloïds en Angleterre, c’est brutal. Ils campent devant votre porte si vous êtes une super­star et ce n’est pas bon. Je pense qu’Emma gère cela à merveille. Elle fait du tennis sa prio­rité numéro une et elle travaille dur. C’est diffi­cile de refuser les oppor­tu­nités finan­cières qui se présentent à elle et je pense que c’est très bien tant que sa prio­rité reste d’amé­liorer son jeu. »