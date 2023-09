Le commen­taire piquant de Serena Williams publié juste après la suspen­sion de Simona Halep continue de faire beau­coup parler.

Lors d’une inter­view accordée à Sport Romania, la 25e joueuse mondiale Sorana Cirstea a apporté son soutien à sa compa­triote avant de s’en prendre à la légende américaine.

« Serena était une joueuse extra­or­di­nai­re­ment douée. Mais en tant que personne, elle a toujours eu cette arro­gance. Elle n’ac­cep­tait pas que quel­qu’un la batte ou lui prenne un titre », a lâché la Roumaine.

Pour rappel, Serena Williams, battue en finale de Wimbledon 2019 par la Roumaine, a publié il y a quelques jours un message assez limpide, pensant peut‐être pouvoir obtenir 8e titre à Londres et donc un 24e sacre en Grand Chelem.

