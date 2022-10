Suspendue à titre provi­soire après un test anti‐dopage positif lors de l’US Open, Simona Halep a reçu un soutien inat­tendu ce samedi après celui de son entraî­neur, Patrick Mouratoglou. Sa compa­triote Sorana Cirstea, avec qui elle n’en­tre­tient pas de très bonnes rela­tions, a publié un message pour la défendre sur ses réseaux sociaux.

« Bien que nous ne soyons pas les meilleures amies, je connais suffi­sam­ment bien Simona depuis des décen­nies pour croire ferme­ment qu’elle ne touche­rait jamais volon­tai­re­ment et en toute bonne foi à une quel­conque substance dopante. Le sport du tennis repré­sente le fair‐play et met les riva­lités de côté. C’est une grande joueuse qui, je crois, a gagné avec mérite. J’espère vrai­ment qu’elle va se battre et réta­blir la vérité sur cette affaire pour elle et pour notre sport bien‐aimé. L’AMA (Agence mondiale anti­do­page) est une entité extrê­me­ment profes­sion­nelle qui l’ai­dera à faire toute la lumière sur cette affaire », a écrit la 39e joueuse mondiale.

Sorana Cirstea on Simona Halep. pic.twitter.com/eMsNx9E4aF — José Morgado (@josemorgado) October 21, 2022

Cette affaire n’a pas fini de faire parler.