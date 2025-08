Clara Tauson confirme sa montée en puis­sance en 2025 du côté de Montréal, où elle a vaincu Iga Swiatek et affron­tera cette nuit Madison Keys pour une place dans le dernier carré.

La Danoise est forcé­ment comparée à sa compa­triote Caroline Wozniacki, qui a fait briller le tennis scan­di­nave en attei­gnant le première place mondiale et en rempor­tant l’Open d’Australie. Mais Tauson a expliqué qu’elle n’ai­mait pas ces compa­rai­sons, et qu’elle avait un style de jeu bien diffé­rent de celui de Wozniacki.

« Je pense que je me suis toujours un peu démar­quée de cela. Parce que, évidem­ment, Caroline est l’une des plus grandes influences du tennis danois, car nous sommes un petit pays et personne ne s’in­té­resse vrai­ment au tennis. Mais je pense que nous avons deux styles de jeu très, très diffé­rents, et je l’ai toujours dit depuis mon plus jeune âge. Je n’ai jamais ressenti de pres­sion par rapport à ça. »