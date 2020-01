Lors de l’intersaison, Kim Clijsters a créé la sensation en annonçant un deuxième retour à la compétition qui interviendra en mars lors du tournoi de Monterrey au Mexique. En marge de sa préparation, la Belge a invité la presse belge pour se confier sur son comeback comme le rapporte la RTBF : « C’est un sentiment qui vient de moi. Certaines personnes me disaient que si je m’entraînais trois ou six mois, je pourrais retrouver le Top 20. J’en rigolais, mais ça me restait quand même toujours un peu en tête. Et depuis que la petite dernière est rentrée à l’école, j’ai commencé à réfléchir au fait que j’allais avoir plus de temps pour m’entraîner pendant la journée. Cela a grandi de manière organique. Il n’y a pas une raison précise, mais plutôt un sentiment et une ambition qui s’est réveillée. C’est peut-être un peu fou mais je trouve cela chouette de relever ce défi. »