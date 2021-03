Kim Clijsters n’est pas du genre à aban­donner. Alors qu’elle a entamé une troi­sième carrière depuis août 2019, la joueuse de 37 ans n’est malheu­reu­se­ment pas encore prête à faire son retour en 2021. Invitée sur les tour­nois de Miami et Charleston, la Belge a fina­le­ment renoncé à ses deux wild‐cards, esti­mant qu’elle n’est pas encore prête physiquement.

« J’ai été opérée du genou droit en octobre pour réparer les dommages causés au cours de ma carrière et pour réduire la douleur. Les résul­tats après l’opération étaient bons, la conva­les­cence et la reva­li­da­tion se passaient bien et j’étais très posi­tive », a déclaré l’ac­tuelle 1055e mondial qui a égale­ment été testé posi­tive au Covid‐19 en janvier dernier. « Les symp­tômes étaient légers, mais cela a inter­rompu mon programme d’entraînement. J’ai eu des semaines d’entraînement intensif avec mon équipe. Malheureusement, je ne suis pas là où je dois être, surtout si je veux être compétitive. »

Pour autant, Kim est déter­minée à revenir sur le circuit : « Je vais subir un trai­te­ment de gestion de la douleur pour les 3 à 6 prochaines semaines. Ensuite on fera le point avec mon staff pour fixer la suite de ma saison. C’est déce­vant et frus­trant. Je savais que ça allait être dur quand j’ai entamé ce voyage, et il y a eu des défis que je ne peux pas contrôler. Je ne suis pas prête à raccro­cher… Je vais conti­nuer à pousser et voir ce qui est possible », a écrit la quadruple lauréate en Grand Chelem sur son compte Twitter.