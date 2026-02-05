Alors qu’Emma Raducanu a décidé il y a quelques jours de congédier un nouvel entraîneur, Francisco Roig, avec qui elle collaborait depuis à peine six mois, le débat autour de sa consommation excessive de techniciens a refait surface.
Après avoir viré pas moins de huit entraîneurs depuis son fameux sacre à l’US Open 2021, la Britannique ne donne pas beaucoup de signe de stabilité. Une situation inquiétante pour l’ancienne championne belge, Kim Clijsters, qui n’a pas hésité à dire ce qu’elle pense lors du dernier épisode de son podcast, Love All.
« Quand j’entends ce genre de choses, je suis curieuse de savoir qui prend ces décisions. Est‐ce elle ? Son agent ? Son père ? Il y a beaucoup de choses qui m’intriguent dans cette situation. Qui prend ces décisions à sa place ? Qui la fait paniquer si rapidement ? Elle a eu de très bons entraîneurs avec lesquels elle a travaillé dans le passé, des entraîneurs qui prennent leur temps et comprennent que le développement et l’ajustement de la technique et du jeu tactique prennent du temps. Travailler là‐dessus prend du temps. Pour moi, c’est presque comme dans un club de football. C’est comme quand une équipe réalise quelques mauvais matchs en début de saison et qu’ils viennent d’engager un nouvel entraîneur, puis, après quelques matchs, ils perdent, ils le virent et passent au suivant.
Je pense qu’il serait bon pour elle d’apprendre à se battre et à trouver quelqu’un avec qui elle s’entend vraiment bien, puis de travailler dur pour établir une relation d’entraînement plus durable et d’adopter une approche à long terme, ou que la personne qui prend cette décision l’adopte. Il faut du temps à un entraîneur pour faire son travail, n’est‐ce pas ? Il s’agit de trouver l’équilibre entre donner du temps pour faire confiance à l’entraîneur et donner du temps pour que l’entraîneur puisse produire ses effets. »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 18:28