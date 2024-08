Coco Gauff n’est pas en grande forme cette année, et a un titre à défendre à New York, de quoi peut‐être relancer la machine.

Quoiqu’il en soit, malgré toutes les critiques que la prodige Américaine reçoit sur les réseaux sociaux, elle garde la confiance. Comme elle l’a récem­ment déclaré, elle se sert des scep­tiques pour aller de l’avant.

« Oui, je me sers toujours des scep­tiques comme moti­va­tion. Je sais que des gens ont dit des choses sur moi en ligne et conti­nue­ront à le faire pour le reste de ma vie, mais je sais que cela vient juste d’un senti­ment de, je ne sais pas, peut‐être de haine ou de jalousie, je ne sais pas. Mais pour ma part, je ne me réjouit jamais de la chute des gens. Peu importe qui vous êtes, je n’en­cou­ra­gerai jamais la chute de quel­qu’un. Je soutien­drai toujours le succès. J’aimerais juste que le reste du monde ou des gens soient comme ça, ce qui est le cas de la plupart d’entre eux, mais il y a toujours ces 2 % qui aiment avoir leur moment de temps en temps. »