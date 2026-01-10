Après avoir été battu 11 fois lors de ses 12 premiers duels face à Iga Swiatek (de mai 2021 à juin 2024), Coco Gauff a depuis remporté les quatre dernières confron­ta­tions dont celle ce samedi sur la United Cup : 6–4, 6–2, en 1h40.

Vainqueure sur sa quatrième balle de match, l’Américaine a expliqué après la rencontre que malgré quelques erreurs de la Polonaise en revers c’était surtout grâce à son niveau de jeu et son état d’es­prit qu’elle s’était imposée ;

« Je n’ai pas laissé passer les occa­sions qui se sont présen­tées lors des deux premières balles de match. Elle a bien joué. Elle a peut‐être commis une erreur sur son revers. Mais après cela, elle a mieux joué. Cependant, je savais, vu la façon dont j’avais joué tout au long du match, que j’al­lais y arriver. »