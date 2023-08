Titrée pour la première fois en WTA 1000 à Cincinnati, Cori Gauff, 19 ans seule­ment, fera partie des favo­rites à l’US Open (28 août au 10 août). Avant le début des hosti­lités, elle a répondu aux ques­tions de L’Equipe notam­ment au sujet des critiques sur… ses ongles.

« (Elle rit.) Oui, certaines personnes ont dit que mes ongles très longs pour­raient être un frein à ma qualité de frappe. J’ai joué des tour­nois avec des ongles plus courts par le passé à cause de ces remarques, mais, honnê­te­ment, cela ne m’a pas aidée. Serena et Venus Williams aussi avaient des ongles longs quand elles jouaient, et puis moi ça me plaît, alors les gens pensent bien ce qu’ils veulent », a répondu la 6e joueuse mondiale.