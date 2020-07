Sur le site de la BBC, Coco Gauff s’est exprimée au sujet du huis-clos et aussi de l’idée de reprendre rapidement la compétition. La jeune américaine, qui a été très active lors de la crise liée à l’affaire Floyd, est prête et motivée : « Jouer sans spectateurs ne va pas trop me gêner pour dire la vérité. Cela ne fait qu’un an que je suis sur le circuit et avant j’étais chez les juniors où les gradins sont souvent vides, où les seuls fans sont très souvent votre famille et vos amis. Au final, cela risque donc de me rappeler des souvenirs. En ce qui concerne la reprise de la saison, je suis prête. Cela fait trop longtemps que je suis à la maison, j’aime voyager, j’ai hâte de refaire mes bagages. »