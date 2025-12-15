Après avoir évoqué les préjugés auxquels elle avait dû faire face concer­nant sa couleur de peau, avant de fina­le­ment s’en affran­chir, Coco Gauff, dans une récente inter­view accordée au maga­zine de mode, Teen Vogue, a égale­ment parlé de l’im­por­tance de se sentir bien dans son corps en fonc­tion de sa tenue vesti­men­taire. Une réponse peut‐être un poil exagérée…

« Ce qui me donne confiance sur le court, c’est clai­re­ment ma façon de m’ha­biller et mon appa­rence. En tant que femme dans ce sport, je pense que ce que je porte est impor­tant pour moi et me donne confiance en moi. En dehors du court, c’est pareil, c’est mon style. Mais, comme je l’ai dit, il faut aussi sentir bon. Même si je ne porte pas une tenue très jolie, j’aime quand les gens passent à côté de moi et me disent : « Qu’est‐ce que tu portes ? ». »