Après avoir évoqué les préjugés auxquels elle avait dû faire face concernant sa couleur de peau, avant de finalement s’en affranchir, Coco Gauff, dans une récente interview accordée au magazine de mode, Teen Vogue, a également parlé de l’importance de se sentir bien dans son corps en fonction de sa tenue vestimentaire. Une réponse peut‐être un poil exagérée…
« Ce qui me donne confiance sur le court, c’est clairement ma façon de m’habiller et mon apparence. En tant que femme dans ce sport, je pense que ce que je porte est important pour moi et me donne confiance en moi. En dehors du court, c’est pareil, c’est mon style. Mais, comme je l’ai dit, il faut aussi sentir bon. Même si je ne porte pas une tenue très jolie, j’aime quand les gens passent à côté de moi et me disent : « Qu’est‐ce que tu portes ? ». »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 14:14