Sur la tournée, les joueurs et joueuses peuvent compter sur un soutien incon­di­tionnel des fans. Avoir une rela­tion privi­lé­giée avec les têtes d’af­fiche de la WTA et de l’ATP est un rêve pour certains. Cette situa­tion n’a malheu­reu­se­ment pas échappé à des personnes malveillantes, qui usent de stra­ta­gèmes sur la Toile pour escro­quer les plus naïfs.

Face à ce fléau, la quatrième joueuse mondiale a pris la parole sur son compte Twitter pour faire de la prévention.

and while we are here, I will never ask people to send me money. I have been told there are a lot of accounts scam­ming people preten­ding to be me. I am not on Telegram or would commu­ni­cate with people on what­sapp. Please DO NOT send money to “me” because I promise it’s not me. — Coco Gauff (@CocoGauff) September 14, 2026

« Je ne deman­derai jamais à personne de m’en­voyer de l’argent. On m’a signalé qu’il exis­tait de nombreux comptes frau­du­leux qui se faisaient passer pour moi. Je ne suis pas sur Telegram et je ne commu­ni­que­rais jamais avec qui que ce soit sur WhatsApp. S’il vous plaît, n’en­voyez pas d’argent à « moi », car je vous assure que ce n’est pas moi. »