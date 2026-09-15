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Coco Gauff en panique : « S’il vous plaît, ne m’en­voyez pas d’argent, car je vous assure que ce n’est pas moi »

Par
Jean Muller
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Sur la tournée, les joueurs et joueuses peuvent compter sur un soutien incon­di­tionnel des fans. Avoir une rela­tion privi­lé­giée avec les têtes d’af­fiche de la WTA et de l’ATP est un rêve pour certains. Cette situa­tion n’a malheu­reu­se­ment pas échappé à des personnes malveillantes, qui usent de stra­ta­gèmes sur la Toile pour escro­quer les plus naïfs.

Face à ce fléau, la quatrième joueuse mondiale a pris la parole sur son compte Twitter pour faire de la prévention.

« Je ne deman­derai jamais à personne de m’en­voyer de l’argent. On m’a signalé qu’il exis­tait de nombreux comptes frau­du­leux qui se faisaient passer pour moi. Je ne suis pas sur Telegram et je ne commu­ni­que­rais jamais avec qui que ce soit sur WhatsApp. S’il vous plaît, n’en­voyez pas d’argent à « moi », car je vous assure que ce n’est pas moi. »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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