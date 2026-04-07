Coco Gauff a de l’humour.

La jeune améri­caine, qui a toujours eu un rapport compliqué avec les réseaux sociaux, s’est exprimée à ce sujet alors qu’elle a décidé de réac­tiver son compte Twitter, aujourd’hui appelé, X.

Elle visi­ble­ment, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale n’a pas trop l’in­ten­tion de s’at­tarder sur ce réseau, propriété d’Elon Musk.

deleted twitter for a month, came back today, and got instantly reminded why I should not be on here lol :/ — Coco Gauff (@CocoGauff) April 6, 2026

« J’ai supprimé mon compte Twitter pendant un mois, je suis revenue aujourd’hui, et je me suis instan­ta­né­ment rappelé pour­quoi je ne devrais pas être ici », a écrit avec humour Coco, qu’on retrou­vera le 21 avril prochain à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Madrid.