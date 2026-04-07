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Coco Gauff : « J’ai supprimé mon compte Twitter pendant un mois, je suis revenue aujourd’hui, et je me suis instan­ta­né­ment rappelé pour­quoi je ne devrais pas être ici »

Par
Thomas S
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Coco Gauff a de l’humour.

La jeune améri­caine, qui a toujours eu un rapport compliqué avec les réseaux sociaux, s’est exprimée à ce sujet alors qu’elle a décidé de réac­tiver son compte Twitter, aujourd’hui appelé, X. 

Elle visi­ble­ment, l’ac­tuelle 3e joueuse mondiale n’a pas trop l’in­ten­tion de s’at­tarder sur ce réseau, propriété d’Elon Musk. 

« J’ai supprimé mon compte Twitter pendant un mois, je suis revenue aujourd’hui, et je me suis instan­ta­né­ment rappelé pour­quoi je ne devrais pas être ici », a écrit avec humour Coco, qu’on retrou­vera le 21 avril prochain à l’oc­ca­sion du WTA 1000 de Madrid. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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