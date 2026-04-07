Coco Gauff a de l’humour.
La jeune américaine, qui a toujours eu un rapport compliqué avec les réseaux sociaux, s’est exprimée à ce sujet alors qu’elle a décidé de réactiver son compte Twitter, aujourd’hui appelé, X.
Elle visiblement, l’actuelle 3e joueuse mondiale n’a pas trop l’intention de s’attarder sur ce réseau, propriété d’Elon Musk.
deleted twitter for a month, came back today, and got instantly reminded why I should not be on here lol :/— Coco Gauff (@CocoGauff) April 6, 2026
« J’ai supprimé mon compte Twitter pendant un mois, je suis revenue aujourd’hui, et je me suis instantanément rappelé pourquoi je ne devrais pas être ici », a écrit avec humour Coco, qu’on retrouvera le 21 avril prochain à l’occasion du WTA 1000 de Madrid.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 16:16