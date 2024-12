La joueuse améri­caine a des objec­tifs impor­tants en 2025 mais elle préfère ne pas trop en parler, une façon dense pas se mettre la pression.

« J’ai un peu arrêté de prendre des réso­lu­tions pour le Nouvel An parce que ça marche pendant deux semaines et qu’en­suite je ne m’y tiens plus. Je ne sais pas. Il n’y a pas de réso­lu­tions. Je pense qu’il suffit de faire mieux que l’année précé­dente. Des projets pour ce soir ? Je ne sais pas. Peut‐être une salle d’éva­sion et un feu d’ar­ti­fice »