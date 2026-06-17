Coco Gauff a fait quelques confi­dences au micro de la WTA. Engagée à Berlin cette semaine, l’Américaine est notam­ment revenue sur ses larmes au deuxième tour de l’US Open l’an dernier face à Donna Vekic. Elle avait craqué lors d’un chan­ge­ment de côté avant de s’im­poser, et de fina­le­ment s’in­cliner quelques plus tard en huitièmes de finale contre Naomi Osaka.

« La dernière fois que le tennis m’a fait pleurée, c’était à l’US Open. J’ai pleuré sur le court, tout le monde l’a vu. Je pense que j’ai simple­ment ressenti une pres­sion énorme à ce moment‐là. Mais je suis plutôt contente de l’avoir fait, car j’ai l’impression que les gens ont pu voir la vulné­ra­bi­lité inhé­rente au métier d’athlète. Et aussi parce que je me suis forgé cette image de fille calme, sereine et posée. Et je n’aime pas quand les gens disent ça, parce que ce n’est pas vrai. J’ai donc dû montrer un peu de ça. Mais je ne voudrais pas ressentir ça à nouveau. »