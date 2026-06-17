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Coco Gauff : « Je n’aime pas quand les gens disent ça, parce que ce n’est pas vrai »

Par
Baptiste Mulatier
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Coco Gauff a fait quelques confi­dences au micro de la WTA. Engagée à Berlin cette semaine, l’Américaine est notam­ment revenue sur ses larmes au deuxième tour de l’US Open l’an dernier face à Donna Vekic. Elle avait craqué lors d’un chan­ge­ment de côté avant de s’im­poser, et de fina­le­ment s’in­cliner quelques plus tard en huitièmes de finale contre Naomi Osaka.

« La dernière fois que le tennis m’a fait pleurée, c’était à l’US Open. J’ai pleuré sur le court, tout le monde l’a vu. Je pense que j’ai simple­ment ressenti une pres­sion énorme à ce moment‐là. Mais je suis plutôt contente de l’avoir fait, car j’ai l’impression que les gens ont pu voir la vulné­ra­bi­lité inhé­rente au métier d’athlète. Et aussi parce que je me suis forgé cette image de fille calme, sereine et posée. Et je n’aime pas quand les gens disent ça, parce que ce n’est pas vrai. J’ai donc dû montrer un peu de ça. Mais je ne voudrais pas ressentir ça à nouveau. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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