Alors que l’on pensait que tout allait bien, Coco Gauff qui était managée par la société de Roger Federer Team8 a décidé de changer de cap et d’ar­rêter cette collaboration.

Coco va tout simple­ment créer : « Coco Gauff Enterprises »

Coco Gauff announces that she will leave Federer’s TEAM8 mana­ge­ment firm and will launch ‘Coco Gauff Enterprises’ under WME which owns IMG.



WME/IMG also repre­sents Serena, Alcaraz, Swiatek, Raducanu among other big tennis stars pic.twitter.com/QiSw5ux9AN