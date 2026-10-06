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Coco Gauff : « Le nombre de commen­taires et de messages privés racistes que j’ai reçus ces dernières heures est dingue »

Par
Thomas S
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La connerie n’a malheu­reu­se­ment pas de limite, Coco Gauff vient de l’ap­prendre à ses dépens. 

Critiquée ces dernières heures pour avoir inter­rompu un point dans lequel elle était mal embar­quée à cause d’un panneau publi­ci­taire qui avait changé d’image pendant l’échange, point qui a fina­le­ment été rejoué, l’Américaine a déploré un défer­le­ment de haines et de propos racistes alors que, comme elle le dit, elle avait parfai­te­ment le droit de réclamer une « gêne ». 

« Salut tout le monde, vous pouvez ne pas m’ap­pré­cier ou ne pas être d’ac­cord avec ce qui s’est passé sans pour autant être racistes. Le nombre de commen­taires et de messages privés racistes que j’ai reçus ces dernières heures est dingue. Enfin, je ne suis ni une tricheuse ni une voleuse. »

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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