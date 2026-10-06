La connerie n’a malheu­reu­se­ment pas de limite, Coco Gauff vient de l’ap­prendre à ses dépens.

Critiquée ces dernières heures pour avoir inter­rompu un point dans lequel elle était mal embar­quée à cause d’un panneau publi­ci­taire qui avait changé d’image pendant l’échange, point qui a fina­le­ment été rejoué, l’Américaine a déploré un défer­le­ment de haines et de propos racistes alors que, comme elle le dit, elle avait parfai­te­ment le droit de réclamer une « gêne ».

@HHuotui hey everyone, you can dislike me or disa­gree about what happened without being racist. the amount of racist comments/dms I’ve received in the last few hours is insane. Lastly, I ‘m not a cheater or a thief. — Coco Gauff (@CocoGauff) October 5, 2026

« Salut tout le monde, vous pouvez ne pas m’ap­pré­cier ou ne pas être d’ac­cord avec ce qui s’est passé sans pour autant être racistes. Le nombre de commen­taires et de messages privés racistes que j’ai reçus ces dernières heures est dingue. Enfin, je ne suis ni une tricheuse ni une voleuse. »