La connerie n’a malheureusement pas de limite, Coco Gauff vient de l’apprendre à ses dépens.
Critiquée ces dernières heures pour avoir interrompu un point dans lequel elle était mal embarquée à cause d’un panneau publicitaire qui avait changé d’image pendant l’échange, point qui a finalement été rejoué, l’Américaine a déploré un déferlement de haines et de propos racistes alors que, comme elle le dit, elle avait parfaitement le droit de réclamer une « gêne ».
@HHuotui hey everyone, you can dislike me or disagree about what happened without being racist. the amount of racist comments/dms I’ve received in the last few hours is insane. Lastly, I ‘m not a cheater or a thief.— Coco Gauff (@CocoGauff) October 5, 2026
« Salut tout le monde, vous pouvez ne pas m’apprécier ou ne pas être d’accord avec ce qui s’est passé sans pour autant être racistes. Le nombre de commentaires et de messages privés racistes que j’ai reçus ces dernières heures est dingue. Enfin, je ne suis ni une tricheuse ni une voleuse. »
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 19:15