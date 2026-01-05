« Je pense que nous avons vraiment les pires fans dans le tennis », a récemment déclaré Cori Gauff, regrettant le manque de soutien du public américain sur le circuit.
Et alors que ses propos ont suscité de nombreuses réactions, la 4e joueuse mondiale a décidé d’exprimer le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux.
lol I ‘m going to clarify because people are dragging this out of context. I ‘m not expecting people to travel to tournaments to watch us play. But there are many tournaments that we have in america and abroad where americans are already attending regardless of who is playing… https://t.co/AqutxKTZYy— Coco Gauff (@CocoGauff) January 5, 2026
« Je vais clarifier les choses, car les gens sortent ma déclaration de son contexte. Je ne m’attends pas à ce que les gens se déplacent pour venir nous voir jouer lors des tournois. Mais il y a de nombreux tournois aux États‐Unis et à l’étranger auxquels les Américains assistent déjà, peu importe qui joue (à l’exception de l’US Open), et où les gens viennent sans vraiment encourager leur compatriote. Alors que ceux qui viennent de petits pays arrivent avec leurs couleurs et leurs drapeaux, et on voit clairement qui ils soutiennent. Je parlais simplement de mon point de vue. Croyez‐moi, je comprends l’aspect financier des choses et je sais que le tennis n’est pas accessible à tout le monde. Les gens ne me doivent rien, je répondais simplement honnêtement à une question qui m’avait été posée et c’était simplement une observation que j’avais faite sur les autres pays par rapport au mien, c’est tout. Néanmoins, je suis reconnaissant pour tout soutien, qu’il soit grand ou petit. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 09:58