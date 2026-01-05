« Je pense que nous avons vrai­ment les pires fans dans le tennis », a récem­ment déclaré Cori Gauff, regret­tant le manque de soutien du public améri­cain sur le circuit.

Et alors que ses propos ont suscité de nombreuses réac­tions, la 4e joueuse mondiale a décidé d’ex­primer le fond de sa pensée sur les réseaux sociaux.

lol I ‘m going to clarify because people are drag­ging this out of context. I ‘m not expec­ting people to travel to tour­na­ments to watch us play. But there are many tour­na­ments that we have in america and abroad where ameri­cans are already atten­ding regard­less of who is playing… https://t.co/AqutxKTZYy — Coco Gauff (@CocoGauff) January 5, 2026

« Je vais clari­fier les choses, car les gens sortent ma décla­ra­tion de son contexte. Je ne m’at­tends pas à ce que les gens se déplacent pour venir nous voir jouer lors des tour­nois. Mais il y a de nombreux tour­nois aux États‐Unis et à l’étranger auxquels les Américains assistent déjà, peu importe qui joue (à l’ex­cep­tion de l’US Open), et où les gens viennent sans vrai­ment encou­rager leur compa­triote. Alors que ceux qui viennent de petits pays arrivent avec leurs couleurs et leurs drapeaux, et on voit clai­re­ment qui ils soutiennent. Je parlais simple­ment de mon point de vue. Croyez‐moi, je comprends l’as­pect finan­cier des choses et je sais que le tennis n’est pas acces­sible à tout le monde. Les gens ne me doivent rien, je répon­dais simple­ment honnê­te­ment à une ques­tion qui m’avait été posée et c’était simple­ment une obser­va­tion que j’avais faite sur les autres pays par rapport au mien, c’est tout. Néanmoins, je suis recon­nais­sant pour tout soutien, qu’il soit grand ou petit. »