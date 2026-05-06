En confé­rence de presse, la joueuse améri­caine qui n’a pas peur d’aborder des sujets qui fâchent s’est exprimée sur l’épi­neux souci lié aux revenus des joueuses dont la seule source de revenus est le prize money.

« Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de l’avenir de notre sport et aussi des joueuses actuelles qui ne béné­fi­cient pas, je suppose, des mêmes avan­tages que certaines des meilleures joueuses, notam­ment en matière de spon­so­ring. Nous, on gagne de l’argent en dehors des terrains. Quand on regarde les revenus générés par les tour­nois du Grand Chelem (de la 50e à la 100e place, puis de la 50e à la 200e), c’est assez triste de constater que les 200 meilleurs joueurs de tennis vivent au jour le jour, alors que dans d’autres sports, ce n’est même pas un sujet de discus­sion. Et nous, on en profite, alors…Je pense que c’est quelque chose dont nous, les joueurs, devons discuter entre nous, échanger et décider ensemble de la meilleure solu­tion. Mais nous pouvons assu­ré­ment progresser davan­tage collectivement ».