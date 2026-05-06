En conférence de presse, la joueuse américaine qui n’a pas peur d’aborder des sujets qui fâchent s’est exprimée sur l’épineux souci lié aux revenus des joueuses dont la seule source de revenus est le prize money.
« Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de l’avenir de notre sport et aussi des joueuses actuelles qui ne bénéficient pas, je suppose, des mêmes avantages que certaines des meilleures joueuses, notamment en matière de sponsoring. Nous, on gagne de l’argent en dehors des terrains. Quand on regarde les revenus générés par les tournois du Grand Chelem (de la 50e à la 100e place, puis de la 50e à la 200e), c’est assez triste de constater que les 200 meilleurs joueurs de tennis vivent au jour le jour, alors que dans d’autres sports, ce n’est même pas un sujet de discussion. Et nous, on en profite, alors…Je pense que c’est quelque chose dont nous, les joueurs, devons discuter entre nous, échanger et décider ensemble de la meilleure solution. Mais nous pouvons assurément progresser davantage collectivement ».
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 09:15