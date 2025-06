Récemment après son titre glané à Roland‐Garros, Coco Gauff s’est exprimé au sujet de son contrat très lucratif qu’elle possède avec New Balance. A la surprise géné­rale, elle a expliqué que ce n’est que récem­ment qu’elle a mis son « nez » dans ses affaires.

« Quand j’ai signé chez New Balance à 14 ans, je ne connais­sais même pas le montant du contrat avant de lire un article à ce sujet. Et donc, quand New Balance est arrivé, pour être honnête, mon père m’a dit : « On y va, on pense que ça va te plaire. Fais‐moi confiance. » Et moi, j’ai répondu : « OK. » Mais il l’a fait sans parler d’argent ni de quoi que ce soit du genre. Finalement, ça a été la meilleure déci­sion de ma vie. Et je lui suis telle­ment recon­nais­sant d’avoir vu cette vision. Mais oui, évidem­ment, je suis plus conscient de ce que je fais main­te­nant. Je suis beau­coup plus présent aux réunions d’af­faires, à examiner ces contrats et ce genre de choses »