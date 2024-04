Coco Gauff fait la une du Times et elle se dévoile un peu plus. Elle revient sur des épisodes de sa vie, un vie parsemée de moments de joies mais aussi de doutes. Cette formi­dable cham­pionne qui vit toujours ses parents : « Oui, ma maman me lave encore mon linge » a été forcé­ment inter­rogée sur ses ambi­tions futures d’au­tant qu’é­tant jeune elle avait déini un plan de route assez extra­v­gant parlant de vouloir imiter sa « grande soeur » Serena Williams.

« En fait, la vérité est que je n’avais que 10 ans et j’étais déli­rante. En fait le souci est que Serena donnait l’im­pres­sion que ça était trop facile »