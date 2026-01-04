Engagée sous les couleurs des États‐Unis en United Cup, Coco Gauff n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse face au manque de soutien du public améri­cain, que ce soit en Australie ou lors de ses dépla­ce­ments à l’étranger.

Coco calls out US tennis fans as being ‘the worst’ at suppor­ting US players over­seas



“I feel like we’re defi­ni­tely, in tennis, the worst. I’ve always said I wish our country in other places would show up throu­ghout the world as we see smaller coun­tries support”



« Je pense que nous avons vrai­ment les pires fans dans le tennis. J’ai toujours dit que j’ai­me­rais que notre pays soit présent partout dans le monde, comme le sont les petits pays. Mais je pense aussi que c’est simple­ment parce que notre pays est bon dans telle­ment de sports que c’est diffi­cile. Je pense vrai­ment qu’il y a plus d’Américains à Melbourne qu’ici, mais j’ai­me­rais voir plus d’Américains à Sydney que l’année dernière, si nous y arrivons. »