Coco Gauff sans pitié avec le public améri­cain : « Je pense que nous avons vrai­ment les pires fans dans le tennis »

Engagée sous les couleurs des États‐Unis en United Cup, Coco Gauff n’a pas caché sa décep­tion en confé­rence de presse face au manque de soutien du public améri­cain, que ce soit en Australie ou lors de ses dépla­ce­ments à l’étranger.

« Je pense que nous avons vrai­ment les pires fans dans le tennis. J’ai toujours dit que j’ai­me­rais que notre pays soit présent partout dans le monde, comme le sont les petits pays. Mais je pense aussi que c’est simple­ment parce que notre pays est bon dans telle­ment de sports que c’est diffi­cile. Je pense vrai­ment qu’il y a plus d’Américains à Melbourne qu’ici, mais j’ai­me­rais voir plus d’Américains à Sydney que l’année dernière, si nous y arrivons. »

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 11:25

