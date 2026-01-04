Engagée sous les couleurs des États‐Unis en United Cup, Coco Gauff n’a pas caché sa déception en conférence de presse face au manque de soutien du public américain, que ce soit en Australie ou lors de ses déplacements à l’étranger.
Coco calls out US tennis fans as being ‘the worst’ at supporting US players overseas— TennisONE App (@TennisONEApp) January 4, 2026
“I feel like we’re definitely, in tennis, the worst. I’ve always said I wish our country in other places would show up throughout the world as we see smaller countries support”
« Je pense que nous avons vraiment les pires fans dans le tennis. J’ai toujours dit que j’aimerais que notre pays soit présent partout dans le monde, comme le sont les petits pays. Mais je pense aussi que c’est simplement parce que notre pays est bon dans tellement de sports que c’est difficile. Je pense vraiment qu’il y a plus d’Américains à Melbourne qu’ici, mais j’aimerais voir plus d’Américains à Sydney que l’année dernière, si nous y arrivons. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 11:25