Aryna Sabalenka avait déjà pris position en début de semaine concernant les tests génétiques mis en place par la WTA, une mesure présentée par l’instance comme un moyen de préserver l’équité sportive.Après sa victoire, Coco Gauff a, elle aussi, été interrogée sur le sujet en conférence de presse. L’Américaine n’a pas esquivé la question et a livré une réponse nuancée.
« Je comprends le raisonnement derrière cela. Je pense que c’est une conversation aux multiples nuances : je comprends la nécessité de protéger l’équité dans le sport féminin et les différences biologiques.Mais je n’aime pas non plus l’attaque que cela crée envers la communauté trans de la part de personnes qui n’utilisent le sujet que comme excuse pour agresser. Je soutiens définitivement la communauté trans, mais je soutiens aussi la nécessité de garantir un jeu équitable dans le sport » a déclaré Coco Gauff.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 10:10