Aryna Sabalenka avait déjà pris posi­tion en début de semaine concer­nant les tests géné­tiques mis en place par la WTA, une mesure présentée par l’ins­tance comme un moyen de préserver l’équité sportive.Après sa victoire, Coco Gauff a, elle aussi, été inter­rogée sur le sujet en confé­rence de presse. L’Américaine n’a pas esquivé la ques­tion et a livré une réponse nuancée.

Si elle estime que cette déci­sion peut se comprendre d’un point de vue sportif, Gauff a tenu à réaf­firmer son soutien à la commu­nauté trans­genre en dehors des terrains. Elle a égale­ment regretté que certaines personnes aient été la cible d’at­taques qu’elle juge injustes à la suite de cette polémique.

« Je comprends le raison­ne­ment derrière cela. Je pense que c’est une conver­sa­tion aux multiples nuances : je comprends la néces­sité de protéger l’équité dans le sport féminin et les diffé­rences biologiques.Mais je n’aime pas non plus l’attaque que cela crée envers la commu­nauté trans de la part de personnes qui n’utilisent le sujet que comme excuse pour agresser. Je soutiens défi­ni­ti­ve­ment la commu­nauté trans, mais je soutiens aussi la néces­sité de garantir un jeu équi­table dans le sport » a déclaré Coco Gauff.