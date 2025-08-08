Pour chaque joueuse et pour chaque joueur, parti­ciper à des tour­nois dans son pays fait partie des moments les plus marquants d’une saison, et souvent ceux qu’ils attendent le plus.

C’est en tout cas ce que pense Coco Gauff, qui est bien présente à Cincinnati et qui a clai­re­ment affiché ses ambi­tions pour ce tournoi, et surtout pour l’US Open, qu’elle compte gagner à tout prix.

« Je suis quel­qu’un qui fait les choses à fond. Maintenant, j’ai l’im­pres­sion d’être dans un jeu de course avec le bouton Nitro à dispo­si­tion. C’est exac­te­ment ce que je ressens. C’est le moment de l’année où je veux tout donner. Pas forcé­ment parce que je suis Américaine, même si, bien sûr, ça joue un rôle. C’est le dernier Grand Chelem de l’année, les derniers grands moments. Toute l’at­ten­tion est tournée vers l’US Open. C’est le moment de l’année où, sur le court, on se dit : ‘Je vais tout donner’. S’il y a un tournoi pour lequel je dois mourir, c’est celui‐là, et je vais le faire. »